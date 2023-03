Narni, teatro. Sul palco del Manini c'è Canova, a passo di danza

NARNI Realtà e illusione. Questi gli ingredienti principali dello spettacolo in programma per il 23 marzo al teatro Manini quando la Compagnia RBR Illusionisti della Danza porterà in scena Canova Svelato, un'originale interpretazione delle opere del massimo esponente del Neoclassicismo in scultura.

Sul palco si esibiranno i danzatori Cristina Ledri, Alessandra Odoardi, Francesca Benedetti, Michela Moretti, Daniele Bracciale e Riccardo Tosi, diretti dal regista Cristiano Fagioli, curatore delle coreografie insieme a Cristina Ledri.

Uno spettacolo durante il quale lo spettatore potrà assistere a una vera e propria traslazione. Le opere d'arte del maestro di Possagno prenderanno forma nel mondo contemporaneo.