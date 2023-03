Narni, Ephebia contest. Prima serata live allo Smac

NARNI Torna Ephebia Contest 2023. Tre serate di musica live e inedita.

Primo appuntamento giovedì 16 marzo, alle 21, allo Smac (Sala Misciano Art Club) di Narni.

Sul palco Alessio Sorbelli e You, che si esibiranno davanti a una giuria composta dalla direzione artistica di Ephebia, sound designers e musicisti esperti che valuteranno i gruppi in base alle capacità tecniche di esecuzione e alla presenza scenica.

«Anche quest’anno l’appuntamento con la musica dal vivo dimostra di essere un momento fondamentale nella crescita di molte band sul territorio e non - dice la neo presidentessa di Ephebia, Francesca Gatto - questo rende tutta l’associazione molto fiera del proprio lavoro soprattutto perché per noi, la musica live ed inedita, rimane il motore fondamentale di Ephebia e primo obiettivo di tutto il gruppo. Sempre utile ripetere come, negli ultimi anni, la crisi della musica abbia colpito tutti ma siamo molto felci di constatare quante band sono tornate a suonare e quante altre band sono nate nel periodo post pandemico, segno non solo di una ripresa ma anche di una voglia di musica che aggrega e che funge anche da motore sociale».

Le prossime serate di Ephebia Contest si svolgeranno al fatArtclub del Caos.