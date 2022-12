Narni, il Natale di Narnia Natalis entra nel vivo. Concerti, presepi e giochi aspettando la Befana

Narnia Natalis all'insegna della tradizione. Il primo appuntamento è per il 18 dicembre con lo spettacolo musicale “19 Note per un sorriso”. Sempre domenica si esibirà il gruppo musicale itinerante La Banda di Babbo Natale.

Il 26 dicembre, per le vie del centro prenderà vita Presepe vivente di San Vito.

L'anno nuovo inizia pensando ai più piccoli. Nel pomeriggio del 4 Gennaio l'appuntamento è con Aspettando la Befana con spettacoli teatrali e musicali, laboratori creativi e il mercatino della vendita e dello scambio, mentre domenica 8 Gennaio appuntamento con “Narniopoly”, in cui il centro storico si trasformerà in un vero tabellone-gioco.

Il 6 Gennaio a Narni Scalo la Befana verrà di giorno per portare dolci e doni speciali. Dopo la visita della vecchina più amata, ci sarà l’estrazione della lotteria solidale promossa dall’associazione World per l’acquisto di defibrillatori con premi offerti da commercianti ed artisti di Terni e Narni.

Per tutto il periodo delle festività gli appuntamenti “Ogni giorno puoi…” con i tradizionali presepi artistici di Itieli; la magia del Manini Village, con la pista di pattinaggio in Teatro, il regno delle caramelle, la grotta degli Gnomi e l’officina creativa di Babbo Natale; il Natale del caratteristico borgo di Stifone, la pista di pattinaggio all’aperto in Piazza Vittorio De Sica a Narni Scalo.

Il programma completo delle iniziative può essere consultato sui siti internet www.comune.narni.tr.it e www.turismo.narni.tr.it.