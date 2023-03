Narni Sotterranea, volata finale per il concorso Art Bonus. La sfida per il primo posto è con Livorno. L'appello del presidente Nini:«Votateci. Insieme ce la possiamo fare»

Concorso Art Bonus, Narni meglio di Venezia, Capri e Torino. Con oltre diecimila voti ottenuti dall'associazione Narni Sotterranea nella prima fase della gara, la città dell'anello entra a pieno titolo nella rosa dei finalisti che si contenderanno il titolo di miglior progetto 2023. Un testa a testa con Livorno, le altre città ad oggi stanno diverse migliaia di voti sotto, che vede davanti la città toscana, ma con un margine tutto da giocare. «Mancano dieci giorni alla fine di questo concorso - racconta il presidente dell'associazione Roberto Nini - confermato ormai un testa a testa con Livorno. Dobbiamo recuperare circa 1.780 voti. Si può fare. L'appello che rivolgiamo a tutti è votare per Narni sui canali social Art Bonus coinvolgendo più persone possibile». Per questa edizione, l'associazione Narni Sotterranea ha messo sul piatto il progetto di ristrutturazione della chiesa rupestre e della chiesa San Domenico. Un antico complesso che nel tempo ha restituito importanti ritrovamenti, fra cui una cella con le pareti piene dei graffiti dei condannati, e la sede del tribunale dell'Inquisizione. «Abbiamo ricevuto voti da tutto il mondo - continua Nini - dall'America, dall'Africa, dall'Australia. Tantissime persone che non ci conoscono direttamente ma sono state raggiunte dal passaparola. E' stata una grande dimostrazione di affetto e di stima, da chi si è adoperato per raccontare, spiegare chi siamo e cosa facciamo». Nato nel 2016, il concorso seleziona i progetti che nell’ultimo anno hanno chiuso con successo una raccolta fondi Art Bonus. Quelli più votati nella prima fase, accedono alla finale che si tiene solo sui canali social di Art Bonus. «Al vincitore - continua Nini - va la gloria ma soprattutto la visibilità. Negli ultimi anni il concorso ha raggiunto grande notorietà e viene seguito con interesse dai media nazionali. Ecco, sarebbe una grande occasione per Narni e la nostra associazione. Considerando anche il fatto che siamo gli unici rappresentanti del centro Italia rimasti in gara». Un sogno a cui si aggiunge un'idea di ulteriore sviluppo. «Ci piacerebbe - chiude Nini - che grazie alla notorietà del concorso, qualche produttore cinematografico si avvicinasse a Narni. Abbiamo anche un sceneggiatura già scritta, per un film o una miniserie. Una storia vera, ancora più fantastica di quella di Narnia. Quattro ragazzi che attraverso un armadio virtuale, scoprono un mondo incredibile». Un'attrazione, quella di Narni Sotterranea che, con quasi diciottomila presenze nel 2022, è diventata fra i volani principali del turismo su Narni. Grazie ai fondi ricevuti dal presidente della Ternana Stefano Bandecchi nel corso del mese di febbraio (170mila euro), saranno realizzati alcuni interventi sul complesso San Domenico. Nello specifico il ripristino delle murature e alcuni restauri sugli affreschi della chiesa ipogea.

Per sostenere il progetto narnese si può votare QUI