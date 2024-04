Narni, progetto Sai Ordinari: sistema di accoglienza e integrazione. Un percorso per conoscere cultura e tradizioni del territorio

NARNI Lingua, tradizioni e storia. Questi gli ingredienti del percorso che ad aprile attende i partecipanti al progetto Sai Ordinari (sistema di accoglienza e integrazione per richiedenti asilo e minori non accompagnati) del comune di Narni. Obiettivo, familiarizzare con il territorio e coniugare l'apprendimento della lingua italiana con la scoperta del patrimonio storico e culturale di Narni.



Il percorso inizia con una visita guidata al Museo Multimedievale programmata per mercoledì 17 aprile. Un viaggio attraverso la storia e le tradizioni medievali della Città attraverso l'impiego della realtà aumentata.

La seconda tappa, 23 e 24 aprile, sarà dedicata alla Rocca Albornoz.



Il programma è stato redatto in collaborazione con Archeoares, l'ente responsabile della gestione dei siti museali, le insegnanti di lingua italiana come seconda lingua per stranieri dell'impresa Sociale San Martino.

e Arci Terni, che agisce in qualità di partner del progetto Sai Ordinari Narni, organizzando attività di inclusione e sensibilizzazione.