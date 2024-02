Narni, la città dell'anello entra in Ali. Un supporto alla "buona amministrazione"

NARNI La città dell'anello entra a far parte di Ali, autonomie locali italiane. Un ingresso ratificato con delibera di giunta, in un'associazione che raggruppa comuni ed enti locali territoriali, e intende promuovere e valorizzare i principi federalisti dell’autonomia, della sussidiarietà, dell'inclusione sociale, dello sviluppo sostenibile e della cooperazione istituzionale".

Nata nel 1916, ad Ali aderiscono circa duemilacinquecento enti tra comuni, province, regioni e

comunità montane. Dal 2018, presidente è il sindaco di Pesaro Matteo Ricci.

Ali è articolata con strutture regionali che coprono tutto il territorio nazionale e svolgono l’effettiva attività di servizio verso le amministrazioni locali.

In particolare le sedi decentrate, oltre ad un'attività formativa e informativa, collaborano con la struttura nazionale all'elaborazione di ricerche e studi sull’efficacia dell’azione amministrativa degli enti.

Non solo. Parallelamente viene svolta un'attività di consulenza e di servizio, sviluppo di soluzioni di Information and Communication Technology per le amministrazioni locali, con particolare riferimento a tutte

le aree di azione identificate dai programmi di e-government, e recepiti dai piani territoriali: eGovernment e tGovernment; eBusiness; eLearning; Broadband e security.