Narni, torna il festival della Sociologia. Al centro il tema delle disuguaglianze. Aperta la call per le proposte esterne

NARNI Torna il festival della Sociologia. L'appuntamento è per il 4 e 5 ottobre. Al centro della nona edizione, il tema delle disuguaglianze. Obiettivo, mettere in discussione tutte quelle abitudini mentali e culturali che nelle persone, nelle istituzioni e nella politica generano disuguaglianza, violenza, razzismo, oppressione, guerra.

Fino al 30 aprile si possono presentare proposte per eventi, laboratori, dibattiti.

Le proposte potranno essere presentate da tutti i soggetti della società civile compilando la scheda a questo link disponibile nel sito www.festivalsociologia.it, e dovranno essere coerenti con il titolo della nona edizione del festival “Nelle disuguaglianze.

Quale società?”.

«Non ci interessa dimostrare solo l’aumento delle disuguaglianze - dice Sabina Curti, direttrice scientifica dell’evento e presidente dell’associazione Festival della Sociologia - ma vogliamo soprattutto riportare questo tema al centro del dibattito pubblico».

Nuovi strumenti. «Oggi la sociologia- continua - offre nuovi strumenti per risolvere il problema delle disuguaglianze: per esempio l’intersezionalità non analizza più le disuguaglianze solo tramite una categoria sociale (la razza o il genere o la classe), ma intreccia più dimensioni per arrivare a una conoscenza e una soluzione completa del problema evitando che si riproducano varie forme di ingiustizia».

