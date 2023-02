Narni, nonna Zore compie centosei anni. Festeggiata anche da papa Francesco

NARNI Domenica Bernetti taglia il traguardo dei centosei anni. Ieri, per festeggiarla, il vescovo di Terni Narni Amelia monsignor Francesco Antonio Soddu si è recato personalmente a farle gli auguri e le ha consegnato la benedizione di papa Francesco. «Non so cosa dire - ha detto Domenica con la voce incrinata dalla commozione - ». Nata a Zara il 20 febbraio 1917, la signora Zore, così la chiamano tutti, da anni vive nella piccola frazione di Visciano vicino alla chiesa di Santa Pudenziana. A raccontare qualche stralcio di una vita costellata di grandi prove, il parroco don Fabrizio Bagnara. «La signora Zore - dice - racconta spesso più di un secolo di storia. Ama ricordare e regalare scampoli di vita vissuta, narrata ancora con l’accento veneto che si parlava nella sua terra, quando era una ragazzina». Una giovinezza interrotta dalla Storia, di quando nel 1943 in fretta e furia, insieme alla famiglia, Domenica aveva dovuto abbandonare la sua casa e fuggire per cercare salvezza altrove. Una testimonianza vivente degli anni difficili del profugato e della condizione di un intero popolo. Un racconto che si snoda fra ricordi e fotografie conservate gelosamente nella sua stanza. Dopo gli anni della maturità trascorsi a Roma, Zore si è trasferita nella piccola frazione del comune narnese dove vive tutt'ora insieme alla figlia Myriam. Per celebrare la ricorrenza, sono andati a omaggiarla anche il sindaco Lorenzo Lucarelli, l’assessora Silvia Tiberti, e il parroco don Fabrizio Bagnara. Lo stesso Lucarelli le ha portato in dono una targa. Un primato tutto al femminile quello della longevità nel territorio narnese. A far compagnia a Domenica, comunque la più anziana dell'intero comune, ci sono Matilde Segarelli, che di anni ne ha compiuti centouno lo scorso sedici gennaio, e la signora Gemma Sugoni che invece ha varcato la soglia dei centodue. Alla domanda, quasi obbligata, sul segreto di una vita tanto lunga, Zore non sta su a pensarci troppo. «Dice - risponde - che noi dalmati siamo gente tosta».