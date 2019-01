Narni. Non si trova ottantenne di Capitone. Le ricerche anche nella notte

Lo stanno cercando in una trentina di persone, a Capitone, nei boschi circostanti. Ma al momento Giuseppe Perotti non è stato ancora ritrovato. Lui ottantatré anni era un appassionato dei boschi che circondano la frazione ad est di Narni e si presuppone che si sia inoltrato proprio nel bosco fatto sta che nemmeno i cani specializzati e nemmeno i tantissimi volontari, hanno al momento trovato alcuna traccia. Man mano che passano le ore le ipotesi diventano sempre più tragiche anche perché nella notte le temperature sono andate sotto lo zero. Giuseppe Perotti viveva da solo e l’allarme è stato dato dai vicini di casa che non avevano visto dei segnali nella sua abitazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA