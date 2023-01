Martedì 17 Gennaio 2023, 08:17

NARNI Abbandonare i campanili e affrontare tutte le questioni secondo un'ottica territoriale. Non ha dubbi il sindaco di Narni Lorenzo Lucarelli, questa è la strada maestra da seguire per traghettare il suo comune e quelli limitrofi verso un futuro 2.0. A partire da ieri. «Una visione che deve abbracciare qualsiasi ambito - precisa lui stesso - dalla promozione turistica, alla sanità, ai servizi. I progetti, le iniziative devono essere pensati considerando l'ampiezza e le caratteristiche del territorio nel suo insieme. L'auspicio - continua - è che anche i vincitori delle ormai prossime elezioni amministrative a Terni vogliano remare in questo senso». Il riferimento, neanche troppo velato, è in particolare alla programmata sinergia a livello ospedaliero fra il Santa Maria e l'ospedale narnese, ribadita a inizio dicembre anche nel piano di approvazione operativo aziendale del servizio sanitario regionale, che prevede il ripristino dell'attività di pronto soccorso h24 e di quella operatoria di media e bassa specialità.

«Ovviamente - precisa - stiamo mettendo a terra anche tutta una serie di progetti cittadini la cui influenza sarà comunque più ampia rispetto ai confini comunali». Restando nell'ambito della salute e dei servizi sanitari, nel carnet di Lucarelli ci sono l'inaugurazione della nuova farmacia comunale entro la fine di quest'anno e la ristrutturazione e riqualificazione dell'ex mattatoio che diventerà una casa di comunità, ovvero il punto di primo contatto dell'utente con il sistema di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale. Fra quelli più attesi, anche la bretella a Narni Scalo. Una variante che collegherebbe la stazione ferroviaria allo svincolo per la E45 e che permetterebbe di decongestionare sensibilmente il traffico cittadino.

«I lavori - prosegue Lucarelli - dovrebbero partire entro il 2024, e termineranno di sicuro entro il 2027. Riuscirò a inaugurarla io stesso». Sempre a livello di viabilità, sono in programma degli interventi per sbloccare la situazione alle Gole del Nera. Un progetto con evidenti ricadute turistiche, così come i lavori previsti sulle mura urbiche, quelli sui ruderi del ponte d'Augusto e la riqualificazione del Teatro di Palazzo con un budget di circa 700mila euro.

«Stiamo confermando - spiega il primo cittadino - la ricchezza della proposta culturale e la stiamo arricchendo ponendo attenzione alle peculiarità territoriali». Ultime ma non ultime, le iniziative e le prospettive che riguardano i servizi e l'occupazione sul territorio. «E' stato riaperto al pubblico lo sportello Inps e siamo in attesa di implementarne gli orari per la protezione sociale. Sul fronte del lavoro invece, si è felicemente conclusa la vicenda dello stabilimento Alliabox».



