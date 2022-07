Narni, incensurata spaccia cocaina a 62 anni: Arrestata dai carabinieri

NARNI - E’ di Narni, ha 62 anni ed è incensurata.

Una donna insospettabile che, per gli investigatori del nucleo operativo della compagnia di Amelia e della stazione di Narni, riusciva a piazzare sul mercato locale parecchie dosi di cocaina pura.

La 62enne da due giorni è agli arresti domiciliari, scattati al termine di una delicata attività investigativa coordinata dal sostituto procuratore, Giulia Bisello.

Nel suo appartamento di Narni i militari, durante la perquisizione domiciliare, hanno recuperato 35 dosi di cocaina per un totale di 17 grammi, un bilancino di precisione utilizzato per l’attività illecita e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Durante la perquisizione svolta mercoledì i militari sono stati supportati dal personale femminile del comando della polizia municipale del Comune di Narni, che ha assicurato la massima collaborazione agli investigatori.

Le indagini dei carabinieri erano partite a dicembre 2021. E sono in questi mesi state portate avanti nel più assoluto riserbo, con l’obiettivo di reprimere il consumo e lo spaccio di stupefacenti nel centro di Narni.

In questi mesi, prima che scattasse l’arresto della 62enne, gli investigatori dell’arma hanno denunciato alla procura quattro persone accusate di spaccio di cocaina. Si tratta dei pusher cui la donna narnese avrebbe affidato ìl compito di distribuire lo stupefacente tra i suoi numerosi clienti.

Il tutto in una città dove l’emergenza droga è una realtà e dove negli ultimi mesi sono stati eseguiti diversi arresti e sequestri di sostanze stupefacenti.

Durante le indagini i carabinieri hanno segnalato alla prefettura quattro consumatori che avevano acquistato la propria dose per uso personale. Da dicembre a oggi in totale, grazie alle delicate indagini, sono state sequestrate 47 dosi di cocaina, per un totale di 23 grammi.

La 62enne si trova ai domiciliari in attesa dell’interrogatorio di garanzia. L’arresto segue di qualche ora quello della 37enne dominicana, anche lei incensurata, che spacciava cocaina nel suo appartamento di via Oberdan, a Terni.

A casa sua i militari dell’arma hanno recupererato quasi 17 grammi di cocaina, un grammo di hascisc e un bilancino di precisione.

L’operazione è scattata grazie al fiuto investigativo di alcuni cittadini che notavano un continuo viavai, a ogni ora del giorno e della notte, in quella casa a due passi da centro. E che, invece di voltarsi dall’altra parte, hanno preferito segnalare quelle anomalie e quei movimenti sospetti.

Dopo la convalida dell’arresto la donna è tornata in libertà e sottoposta all’obbligo di firma.