Narni, continuano le proteste contro il biodigestore. Il Comune chiede un incontro al gestore

NARNI La protesta dei cittadini contro la puzza che arriva dal biodigestore di Nera Montoro, l'impianto di trasformazione dei rifiuti organici in compost, trova la sponda dell'Amministrazione Comunale. E' di oggi l'annuncio da parte dello stesso sindaco Lorenzo Lucarelli, della richiesta di un incontro a Green Asm e Buttol. «La nuova giunta comunale -precisa Lucarelli - ha cercato da subito di affrontare i problemi legati al funzionamento dell’impianto per alleviare i disagi che da alcuni mesi sopportano sia i residenti di Nera Montoro che quelli di Montoro, Taizzano, Treie, San Liberato e Stifone. All’incontro, resosi necessario visto il perdurare delle problematiche riscontrate anche in questo ultimo periodo, saranno invitati anche i rappresentanti del comitato cittadino».

Secondo quanto confermato da Lucarelli, l’Arpa avrebbe già effettuato alcuni controlli e inviato un’informativa in Regione, ente cui spetta la competenza in materia di rifiuti, mentre dal canto suo, «il Comune -precisa - conferma il proprio impegno per sollecitare la Regione e l’azienda a cercare soluzioni in grado di garantire il benessere dei cittadini attraverso una corretta gestione degli impianti produttivi».

«A questo proposito -chiude Lucarelli- diversi sono stati gli incontri promossi dal Comune sia con il comitato che con l’azienda, a cui era stata anche inviata una diffida. Non essendo ancora stato risolto il problema, il Comune continuerà ad impegnarsi per superare il disagio. E’ inoltre in programma un incontro in Regione tra amministrazione comunale e comitato».