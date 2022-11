Cesano, la protesta: cittadini e comitati dicono no al biodigestore

Proteste a Roma contro l'ipotesi di un impianto da 100 tonnellate annue in un'area agricola tra Cesano e Osteria Nuova. L'area, utilizzata per la coltivazione anche biologica del grano, confina già con l'impianto di Enea Casaccia e le antenne di radio vaticana. Aldilà del sito - dicono i cittadini - il Comune di Roma deve prendere in considerazione le strade, che non sono adeguate al un viavai quotidiano di autoarticolati che comporterebbe la presenza del biodigestore.