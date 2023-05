Narni, nuovo incendio alla ex Terni chimica. Brucia un capannone nell'area del biodigestore Greenasm

NERA MONTORO Brucia ancora l'area dell'ex Terni chimica. Intorno alle 2 di stanotte, 8 maggio, un incendio si è sviluppato in un capannone sito nell'area del Biodigestore Greenasm. Sul posto, per cercare di domare le fiamme, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando di Terni con mezzo di appoggio. Un'operazione andata avanti per tutta la notte. Solo intorno alle 6 di questa mattina, l'incendio è stato sotto controllo, ma ancora in corso. Per monitorare eventuali problemi alla qualità dell'aria, è intervenuto anche il personale dell'Arpa.

«Intorno alle ore 2 di questa notte - ha comunicato il sindaco di Narni Lorenzo Lucarelli - si è sviluppato un incendio all'interno delle aree della ex terni industrie chimiche di Nera Montoro.



L’incendio, che è in fase di spegnimento grazie all’intervento dei vigili del Fuoco, ha interessato l’area del biodigestore Greenasm e non ha investito direttamente l’impianto.Il materiale combusto sembra essere prevalentemente costituito da verde destinato al processo di compostaggio. Presenti sul posto anche Arpa ed Asl. È stato posizionato un campionatore “EchoEmergency”. A scopo precauzionale ed in accordo con Arpa ed Asl verrà emessa ordinanza che seguirà questa comunicazione».

Non è la prima volta che il fuoco interessa l'area ex Terni chimica, provocando problemi e disagi alla popolazione residente nei dintorni. Lo scorso 25 novembre, a prendere fuoco era stato un trasformatore a olio. Nel giro di pochissimi minuti, le fiamme avevano coinvolto anche una cabina che distribuisce energia elettrica a cinque delle industrie presenti nelle vicinanze. Dal rogo si era alzata una nube di fumo denso e spesso che aveva investito la zona di Treie, Taizzano fino a San Liberato seminando il panico fra i residenti. In seguito all'incendio, il sindaco Lucarelli aveva emesso un'ordinanza che vietava il consumo di frutta e verdura coltivata nei campi che si estendono intorno al sito nel raggio di 3 chilometri.