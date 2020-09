Narni. Continua la perdita d’acqua potabile dopo due anni di interventi continui

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quella sembra essere una perdita beffarda, che non si fa trovare: da due anni il Servizio Idrico Integrato, insomma il Sii, la fa riparare e dopo due giorni, ecco che l'acqua riprende ad uscire. La sfortuna per il Sii è che la perdita si trova in discesa, lungo Via Aspromonte e che l’acqua, per questo si spande sino in Via venti Settembre, catturando l’attenzione di centinaia di narnesi, scandalizzati da questo continuo rivolo. “Non si può certo dire che non vi sia stata la buona volontà da parte del Sii - dice ancora Giuliano Ricci, un residente – solo che due giorni dopo gli interventi, due giorni, non di più, l’acquedotto riprende a perdere. E’ da cambiare l’intera condotta se non si vuole buttare nelle fogne la preziosa acqua e sprecare ore di lavoro”. Lungo Via Aspromonte c’è anche il manifesto del sindaco Francesco De Rebotti, che invita a contenere il consumo dell’acqua potabile, come una vera presa in giro: “Sembra che il risparmio valga per tutti tranne che per il Sii” dice ancora Ricci. Che non smette di sperare: “Forse una volta riusciremo a veder cambiata l’intera dorsale. Ma sono stati due anni di lamenti, di proteste, di lettere, di email. Senza risultati”.