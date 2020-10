Narni: Lillliana Marani, una centenaria con tre “elle”

NARNI Cento anni per Lillliana Marani festeggiata dai suoi famigliari ed anche da sindaco Francesco De Rebotti, che le ha portato anche una targa per festeggiare il momento così simbolico. Lei, presentissima, ha fatto notare che c'era un errore in quanto il suo nome ha tre “l”, ma è stata contenta lo stesso, anche perchè poi ci ha riso su, spiegando che quello è stato un errore costante anche nei suo documenti ufficiali. Dice De Rebotti: “Lilliana, con due elle anche se ne abbiamo messa una sola: dolcezza e bontà dei 100 anni che è merce rara di questi tempi”.

La signora Lilliana è nata a Narni e da giovane, ("ero piccola piccola, uno scricciolo") a Roma e poi a Gela, in Sicilia, seguendo la famiglia in cui prestava servizio, così ha girato l'Italia.

Poi a Narni da sempre ed oggi insieme ai suoi affetti più cari a festeggiare, “bella come non mai”. Cento anni per un'altra donna che fa di Narni un luogo privilegiato per arrivare almeno ad un secolo di vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA