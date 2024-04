Narni, cantiere sulla Tiberina, rimosso il semaforo. Il sindaco Lucarelli: «A mai più»

NARNI Terminati i lavori di messa in sicurezza della Tiberina. Rimosso il semaforo. Un intervento eseguito sul versante sopra il tratto della Sr 3 Ter in località Taizzano.

«A lavorare nel cantiere, ditte incaricate da Enel su terreni di sua proprietà - ha spiegato il sindaco Lorenzo Lucarelli - Per mettere in sicurezza la zona sono state installate barriere paramassi su un fronte di circa 50 metri con l’obiettivo di contenere terriccio, sassi ed altri materiali in caso di fenomeni franosi, evitando che questi finiscano sulle carreggiate sottostanti. Grazie ad Enel. Al semaforo…a mai più!»

Il senso unico alternato regolato da semaforo era scattato il 9 gennaio 2023 per ultimare l'istallazione della rete paramassi sul costone sovrastante la rupe di Narni.

Un primo cantiere era stato allestito a dicembre 2022 quando grazie all'ausilio di un elicottero era iniziato il posizionamento della rete nelle aree considerate a maggior rischio frana.

A far scattare l'allarme e i successivi interventi, il crollo di grossi massi fino a bordo strada che si era verificato nella notte fra domenica 4 e lunedì 5 dicembre.

Dopo un primo sopralluogo era stato deciso di chiudere al traffico il tratto in corrispondenza della centrale idroelettrica Enel, ovvero dal bivio con la SR Ortana e il bivio con la SC de Le Treie.

Poi si era proceduto alla prima tranche dei lavori.

Un cantiere che ha provocato diversi malumori a causa delle lungaggini che ne hanno prorogato l'apertura per circa un anno e mezzo.