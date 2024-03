Narni, nuova bretella Capitonese-Tuderte. Il Tar respinge i ricorsi, via libera al cantiere

NARNI Narni La variante si farà. Il Tar dell'Umbria respinge i ricorsi degli espropriati. Via libera al cantiere per la bretella che congiungerà via Capitonese a via Tuderte.

Secondo quanto annunciato dall'amministrazione comunale, la nuova bretella condurrà direttamente sulla strada provinciale Capitonese e servirà a decongestionare il traffico che, soprattutto, nelle ore di punta, interessa il centro urbano cittadino.

Un'opera finanziata con i fondi Pnrr, per la quale alcuni residenti avevano presentato richiesta di "sospensione degli atti con cui il comune di Narni ha approvato la modifica del piano regolatore generale", in virtù della pubblica utilità dell'opera.

«Il Tar Umbria - spiega una nota del comune - ha rigettato le domande cautelari proposte da alcuni proprietari espropriati soprattutto perché la sospensione potrebbe compromettere il rispetto dei termini previsti dal Pnrr che fissa al 30 settembre 2024 l’esecuzione di almeno un terzo della nuova variante stradale».

Una decisione che ha sbloccato il cantiere.

«Il Comune di Narni – dice sempre la nota - prima di iniziare i lavori ha atteso la decisione del Tar, poiché nei ricorsi presentati da privati a fine 2023 non era stato chiamato in giudizio il Ministero dell’interno, al quale fa capo la gestione dei fondi Pnrr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti i ricorsi proposti contro la variante, anche da soggetti ulteriori a quelli che hanno chiesto la sospensione – precisa l’amministrazione - verranno decisi con sentenza, dopo l’udienza che si terrà il prossimo 7 maggio».