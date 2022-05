NARNI Auto in fiamme sulla carreggiata. Attimi di paura per una donna. E' accaduto poco fa sulla SS3 Flaminia nei pressi di Narni dove una donna, alla guida di una WV Golf ,all'improvviso si è trovata a fare i conti con un incendio originato proprio dalla vettura su cui era a bordo. In pochi istanti, l'automobile, alimentata a Gpl, è stata divorata dal fuoco. Cause accidentali il verdetto dei Vigili del fuoco di Terni intervenuti per domare le fiamme. Fortunatamente illesa la conducente. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per agevolare le operazioni di soccorso e regolamentare la viabilità.