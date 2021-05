Fornole, a fuoco un'altra auto: paura in paese, è la terza in una settimana

FORNOLE Tre macchine a fuoco in una settimana. E' panico in paese fra gli abitanti e i proprietari di autoveicoli. L'ultimo incendio la notte scorsa quando a bruciare è stata un'utilitaria di cui ancora non è noto il modello. Ad accorgersi del rogo lo stesso proprietario. L'uomo che abita nel centro storico della frazione, aveva parcheggiato l'auto sotto casa e stava trascorrendo la serata a casa di amici quando un fortissimo scoppio, probabilmente quello dei vetri surriscaldati dalle fiamme, l'ha costretto ad uscire di casa. Una vicenda che inizia ad assumere contorni sinistri quella dei roghi delle auto in paese e che sta mandando nel panico quanti abitualmente parcheggiano l'auto nei pressi della propria abitazione. Non solo. La paura serpeggia anche fra chi l'auto non ce l'ha ma risiede nel centro storico, zona in cui finora si sono concentrati gli incendi, e inizia a temere per la propria abitazione e la propria incolumità. «Se continua così - ha commentato una signora- qui rischiamo di saltare in aria». Tutto è cominciato giovedì scorso quando nella tarda serata è bruciata una Fiat Cinquecento parchggiata davanti a casa del proprietario che abita al confine fra il centro e la campagna. L'evento inizialmente era stato classificato come accidentale, ma ventiquattr'ore dopo, il rogo di una opel astra e lo sfondamento del finestrino di un'altra Fiat Cinquecento entrambe parcheggiate in via Piave, avevano di fatto aperto la porta all'ipotesi del dolo. Ieri notte il terzo episodio, in via Isonzo. Una catena di avvenimenti che al momento non mostra collegamenti fra i proprietari o fra le auto. L'unico fattore in comune, il fatto di avere le auto in sosta nel centro storico.

APPROFONDIMENTI INCENDIO Fornole, a fuoco un appartamento. Paura per un'anziana. FURTI Amelia, territorio in balìa dei ladri. Nel mirino ancora la...

© RIPRODUZIONE RISERVATA