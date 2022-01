Alviano, auto in fiamme abbandonata sulla Provinciale. Si cerca il proprietario.

ALVIANO Auto in fiamme nella notte. Verso le 3.30 la squadra dei Vigili del fuoco di Amelia è intervenuta, per domare l'incendio che ha coinvolto un'autovettura. A segnalare il pericolo un passante in transito sulla SP11 all'altezza di Alviano scalo. Giunti sul posto i Vigili del Fuoco amerini hanno trovato l'autovettura completamente avvolta dalle fiamme. Non solo. La parte posteriore dell'auto si trovava fuori dalla sede stradale in un canale di scolo adiacente. Alla luce dei fatti, la squadra ha perlustrato con le torce tutta la zona circostante alla ricerca di eventuali occupanti ma senza esito. Allertati anche i Carabinieri per la ricerca del proprietario dell'auto e far luce sull'accaduto. Un appuntamento ricorrente quello delle auto in fiamme nella zona. Una serie di eventi accidentali, così sono stati definiti dalle squadre dei vigili del fuoco che di volta in volta sono intervenuti, che però sta dando qualche pensiero ai proprietari di veicoli. Nel giro qualche mese infatti sono già una decina i roghi nel comprensorio amerino che hanno distrutto automobili e camper. Fra tutti, solo quelli che avevano coinvolto due macchina a Fornole nel giro di pochi giorni sono stati classificati come dolosi.

