Amelia, due auto a fuoco nella notte. Ennesimo rogo nel giro di pochi mesi

Sabato 11 Settembre 2021, 16:45 - Ultimo aggiornamento: 16:46

AMELIA Ancora due auto a fuoco nella notte. A bruciare, stavolta, due utilitarie nel centro storico, vicino al Teatro Sociale. A dare l'allarme la stessa proprietaria del veicolo che, dopo aver notato del fumo uscire dalla macchina, ha allertato i Vigili del Fuoco. Secondo una prima ricostruzione, la donna era ancora a bordo quando ha notato del fumo uscire dal cofano, probabilmente a causa di un guasto elettrico. Dal fumo al fuoco è stato un attimo, tanto che, nonostante la donna abbia chiamato immediatamente i soccorsi, anche un'altra auto in sosta vicino alla sua è andata in fiamme. La zona del rogo, una delle più irraggiungibili con i mezzi di tutto il centro storico a causa della larghezza ridottissima della careggiata e del fitto dedalo di vicoli, ha reso molto difficoltoso l'intervento degli operatori. Per spegnere le fiamme infatti, i Vigili del Fuoco hanno dovuto individuare un idrante a monte e raggiungere il punto dell'incedio raccordando pezzi di tubatura. Quello dell'altra notte, è il terzo rogo, classificato come accidentale, nel giro di poche settimane. La settimana scorsa è successo nella frazione di Macchie, dove a bruciare è stata una panda, mentre il 20 luglio scorso sempre ad Amelia, un'altra auto è andata a fuoco nel parcheggio di via Roma.

E' della primavera scorsa invece la serie di roghi, in quel caso risultati dolosi, che si sono verificati nella frazione di Fornole. Tre auto, in pochi giorni che avevano scatenato la psicosi in paese e mobilitato le forze dell'ordine in una vera e propria caccia al piromane.