Narni, appuntamento con Giovani in Cantiere. Prevenire la dispersione scolastica e orientamento al lavoro

NARNI Giovani in Cantiere. L'appuntamento è per sabato 25 marzo a partire dalle 9,00 alla scuola media Luigi Valli, allo Scalo. Un'iniziativa pensata per prevenire la dispersione scolastica e dare ai giovani strumenti utili all'orientamento scolastico, personale e lavorativo.

Un progetto della Provincia di Terni in collaborazione con Arpal, Anci Umbria, Its Academy e Fondazione Brodolini.

La Fiera, strutturata su convegni e workshop, prevede l’intervento di relatori ed esperti e la testimonianza di start-up e buone pratiche che coinvolgano i visitatori e stimolino la loro creatività intellettuale.

Saranno presenti inoltre info-desk dei servizi offerti dalle agenzie per il lavoro e dalle associazioni di categoria, nonché tutta l’offerta formativa del territorio, delle università e degli istituti di formazione superiore. I partecipanti incontreranno le aziende e le opportunità offerte, le aziende, a loro volta, presenteranno le proprie richieste di lavoro in spazi illustrativi dedicati e incontreranno i candidati per una selezione in fiera.

L’Università degli studi di Perugia e l’Its Umbria Academy illustreranno la loro offerta universitaria e i corsi di formazione, Anci Umbria e Arpal le opportunità legate al servizio civile, all’Erasmus e alla pubblica amministrazione, oltre che spiegare le modalità più efficaci per sostenere colloqui di lavoro, presentare un curriculum e utilizzare al meglio i social per cercare occupazione. Le imprese, dal canto loro, racconteranno le più significative esperienze di successo.

Nel pomeriggio via libera all'incontro fra domanda e offerta e alle selezioni a cura di Arpal Umbria.

Alle 14,30 l’assessore comunale di Narni alle politiche sociali Silvia Tiberti parlerà del Sal (Servizio accompagnamento al lavoro) per fasce deboli, mentre Arpal illustrerà le misure di politiche attive per disoccupati, inoccupati e Neet.

Alle 15,20 in programma una tavola rotonda dal titolo “Opportunità a favore di imprese e disoccupati”, con le associazioni di categoria e l’economista e ricercatore Andrea Ricci che parlerà di Giovani e nuove professioni.

Per tutta la giornata funzionerà inoltre una bacheca informativa con le offerte di lavoro disponibili.

«Vogliamo colmare il divario fra il mondo della formazione e quello del lavoro per fornire ai ragazzi un futuro migliore - ha detto la presidente della provincia di Terni Laura Pernazza - troppi ragazzi abbandonano la formazione scolastica decidendo di non continuare il proprio percorso di studi e allo stesso tempo si trovano senza le professionalità per entrare nel mondo del lavoro. Le imprese di conseguenza lamentano difficoltà nel reclutamento di candidati con le competenze professionali richieste. E’ quindi necessario - conclude - avviare un percorso che tenga insieme studenti, giovani, scuole e università, docenti, istituzioni locali, regionali e mondo del lavoro, coinvolgendo quindi tutta la filiera formativa».

Le altre Fiere del Lavoro sono in programma il 14 aprile ad Orvieto, il 29 dello stesso mese a Terni e il 12 maggio ad Amelia.