Amelia, bambini in caserma. Una visita alla stazione dei Carabinieri per promuovere la cultura della legalità

AMELIA Una mattinata in caserma. Sabato 25 febbraio, quarantacinque alunni della scuola primaria Pertini di Narni scalo hanno visitato la sede della Compagnia Carabinieri di Amelia. Un'iniziativa che rientra nel progetto portato avanti dall’Arma, volto a diffondere il messaggio di vicinanza, di amicizia e legalità fra gli studenti.

Ad accoglierli la comandante della Compagnia, capitano Laura Protopapa, i comandanti della stazione capoluogo e del N.o.r.m. e da altri carabinieri in servizio.

Nel corso della visita tra i vari uffici e reparti della sede sono stati illustrati agli studenti la struttura e i compiti dell’Arma dei Carabinieri. I ragazzi hanno visitato alcuni locali della caserma e nel piazzale antistante la caserma, i militari dell’Aliquota Radiomobile, incaricati principalmente nelle attività di pronto intervento, i quali hanno mostrato un autoveicolo in uso e gli equipaggiamenti in dotazione. Fra i mezzi protagonisti, le Gazzelle, su cui gli studenti hanno fatto tantissime domande. Fra i desideri più espressi, quello di entrare a far parte, da grandi, della Benemerita.