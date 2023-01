Narni, al via il congresso per il rinnovo degli organismi Spi Cgil provinciali

NARNI Narni è il luogo scelto per il congresso Spi Cgil di Terni; il momento culminante della riunione sarà la giornata di domani, martedì 10 gennaio, durante la quale è previsto il voto per il rinnovo degli organismi dello Spi Cgil. I lavori iniziano però nella giornata di oggi, 9 gennaio, alle ore 16, nelle sale dell’hotel ristornate La Rocca sulla via Flaminia. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, spicca la presentazione della ricerca commissionata dall’organizzazione sulla condizione degli anziani nella provincia di Terni; successivamente, è prevista una tavola rotonda a cui parteciperanno i principali esponenti, come Attilio Romanelli, segretario generale dello Spi Cgil Terni, Claudio Cipolla, segretario generale della Cgil Terni, Maria Rita Paggio, segretaria generale dello Spi Cgil Umbria, Andrea Farinelli, segretario regionale Cgil Umbria, e Cristiano Ceccotti, assessore al Welfare; modera Paolo Raffaelli, giornalista.