Terni, il ringraziamento dell'Enpa all'Usl Umbria 2: «Collaborazione perché tutti gli animali abbiano rispetto e attenzione»

TERNI Non solo umani; la sanità è un tema che riguarda anche gli animali, e diventa più urgente quando si parla di animali in libertà. Patrizia Fancelli, presidente dell’Enpa di Terni, ha ringraziato tutti coloro che si occupano della sanità animale di Usl Umbria 2, operatori e direzione: «Vorrei ringraziare nell’ottica della collaborazione tra Usl e associazioni protezionistiche tutti coloro che si adoperano affinché tutti gli animali abbiano il rispetto e l’attenzione che meritano» dichiara sul sito ufficiale dell’associazione. «Un grazie particolare al direttore generale, Massimo De Fino, sempre disponibile ad ascoltare le nostre richieste, ai veterinari di via Montegrappa e agli operatori tutti» continua, riferendosi all’indirizzo dell’ambulatorio veterinario. «Vorrei aggiungere un ringraziamento doveroso a Samuele Tognarini, che con professionalità e pazienza prepara i calendari delle sterilizzazioni, sollecita i controlli per il riconoscimento delle colonie feline e viene sempre incontro alle nostre esigenze, nel rispetto della legge e del fattore umano» conclude. Non tarda ad arrivare la riposta da Usl Umbria 2, proprio nella persona di Massimo De Fino e Roberto Giannelli, direttore della struttura complessa di Sanità Animale, rivolgendo «Un sentito ringraziamento a Patrizia Fancelli per l’importante testimonianza e per l’impegno quotidiano in favore della tutela degli animali messo in campo da tanti volontari, con la certezza che una proficua collaborazione tra l’azienda sanitaria e le associazioni rappresenti un valore aggiunto, un elemento prezioso e importante per la comunità».