Terni. Si schianta contro l'auto che stava facendo inversione, grave motociclista

TERNI Un motociclista questa mattina intorno alle 11 si è schiantato contro un'auto condotta da un anziano che stava facendo un' inversione. L'uomo, del quale non si conosce ancora l'identità , è stato trasportato all'ospedale Santa Maria in condizioni serie, illeso il pensionato alla guida di una vecchia Panda. L'incidente è accaduto lungo il tratto della strada Valnerina, all'altezza di Cervara, e sono intervenuti i vigili urbani per i rilievi del caso. Ad assistere all'incidente anche la compagna del motociclista che si trovava in sella ad un'altra moto.