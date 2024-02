Ciclista pestato dopo una lite al semaforo di Bivio Bellocchio: arrestato motociclista

Ciclista pestato da un motociclista: arrestato dopo sei mesi dalla polizia. Dieci giorni fa, ma ne è stata data notizia sola ora, la polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Teramo nei confronti di un residente a Giulianova indagato per il reato di lesioni aggravate. La misura è stata disposta dal giudice al termine di un’attività investigativa condotta dalla polizia stradale di Giulianova dopo l'intervento richiesto per il soccorso al ciclista che, il primo ottobre dell'anno scorso, era essere stato picchiato da un motociclista al semaforo di Bivio Bellocchio. Sul momento l'aggressore non era stato identificato e per mesi è rimasto ignoto.

L’indagine, condotta attraverso il controllo delle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti sul territorio e l'ascolto di diversi testimoni, ha consentito di risalire prima alla moto e, successivamente, al presunto autore della grave aggressione, finito in carcere il primo febbraio scorso.

Cosa è successo

Un gruppo di ciclisti domenica primo ottobre, sulla Teramo-Giulianova, avrebbe attraversato l’incrocio con il rosso mentre dalla parte opposta provenivano due motociclisti che hanno rischiato di scontrarsi con loro. I motociclisti avevano redarguiti il gruppo e uno dei ciclisti avrebbe risposto in malo modo, è stato a quel punto che i motociclisti, che si sarebbero sentiti offesi pesantemente, hanno raggiunto il ciclista e lo hanno picchiato alla presenza di numerosi testimoni.