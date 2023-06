Scontro tra scooter ed auto davanti alle scuole di Fornole, muore operaio di 46 anni

Grave incidente stradale questa mattina poco dopo le 6 davanti alle scuole di Fornole (Amelia), con uno scontro tra uno scooter ed un'auto. A causa del violento impatto è morto un operaio di 46 anni che era in sella allo scooter, leggermente ferito l'automobilista. Sul posto i carabinieri che stanno svolgendo le indagini sulla dinamica. Dalle prime informazioni l'uomo stava entrare in servizio alla Grifo di Fornole per poi effettuare a bordo di un furgone le consegne del latte nel territorio.