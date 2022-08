Montecchio di nuovo in fiamme. Questa volta tocca ai boschi nella zona di Melezzole

MONTECCHIO Ancora fuoco nei boschi del comune di Montecchio. Questa volta a bruciare è la macchia di Melezzole una delle frazioni. Sul posto per cercare dio domare l'incendio, le squadre dei Vigili del Fuoco di Amelia e Terni.

Una zona quella di Montecchio già gravemente colpita dal fuoco nelle scorse settimane. Il 21 luglio a bruciare erano stati circa cinquanta ettari di territorio. Una giornata nera, segnata dal pericolo anche per alcune abitazioni, salvate in extremis dalle squadre dei vigili del fuoco e ai mezzi aerei.

Attimi di vera tensione in cui le fiamme sono arrivate alle pendici del paese rendendo necessaria l'evacuazione di alcuni residenti, e la Cosp, che ha il deposito mezzi vicino al campo sportivo era stata costretta a spostarli tutti.

Un incendio iniziato giovedì 21 luglio intorno alle 21,30 nella zona del Vallone di San Lorenzo, vicino alla necropoli, i cui danni sono ancora in fase di stima. «Anche sulle cause sono in corso gli accertamenti - aveva precisato Gori -anche se diversi elementi potrebbero far propendere per il dolo. Restiamo comunque in attesa del lavoro della forestale».