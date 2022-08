Guardea, l'incendio continua a bruciare. Ripresi i lanci con i mezzi aerei

GUARDEA Sono ripresi stamattina presto i lanci con i mezzi aerei per cercare di avere ragione del mostruoso incendio che da ieri, 1 agosto, ha ripreso a bruciare i boschi di Guardea e Alviano. L'obiettivo è contenere il più possibile le fiamme in località Marrutana. Una zona particolarmente boscosa e impervia dove, se il fuoco dovesse arrivare, si rischierebbe, come detto dallo stesso sindaco Giampiero Lattanzi «la catastrofe ecologica».

APPROFONDIMENTI CRONACA Guardea, torna l'incubo incendi. Tre elicotteri e due... UMBRIA Poggio di Otricoli, il fuoco torna a far paura. Incendio... CRONACA Guardea, il fuoco riparte: necessario un altro intervento aereo

Anche sul fronte di Alviano le squadre di terra e aeree sono al lavoro senza sosta.

«La situazione continua ad essere monitorata -ha scritto il sindaco Giovanni Ciardo- Saranno cruciali le prossime ore, nei momenti più caldi della giornata. Nel ringraziare la Protezione Civile e la cittadinanza tutta, ricordiamo di fare attenzione, non fermandosi con le auto nei punti di snodo, affinché tutti gli accessi alle strade e stradine possano essere facilmente raggiungibili dai soccorritori. Segnaliamo che la "strada dei fossi" è stata al momento chiusa, per operazioni in corso da parte dei Vigili del Fuoco».