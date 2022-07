Poggio di Otricoli, il fuoco torna a far paura. Incendio boschivo, servono i mezzi aerei

OTRICOLI Una tregua durata non più di ventiquattr'ore. Oggi mercoledì 27 luglio, il territorio della provincia di Terni torna a bruciare. Questa volta tocca a Poggio di Otricoli. Un incendio divampato nel pomeriggio su cui sono in azione i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, dell’Agenzia forestale regionale e della Protezione Civile. Il rogo sarebbe partito lungo la strada provinciale Calvese fra ponte Picchioli e ponte Renato. Il vento poi, ha fatto il resto. Il fronte di fuoco si è esteso rapidamente sulla vasta area boscosa motivo per cui il sindaco di Otricoli, Antonio Liberati, si è attivato attraverso il Dos per chiedere l’intervento di mezzi aerei.

(notizia in aggiornamento)