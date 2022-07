Narni, è ancora allarme incendi. Bruciano i boschi di Guadamello e Campo Vallone (di nuovo)

NARNI Continua a bruciare il territorio narnese. Oggi, purtroppo, tocca a di nuovo alla zona di Capitone. Un'area già martoriato da altri due incendi scoppiati nelle scorse settimane.

Il primo, all'inizio di luglio, causato da un guasto all'impianto frenante di una mietitrebbia che era al lavoro sui campi coltivati in zona La Quercia, il secondo, il 16 luglio scorso, divampato in una zona più impervia che ha richiesto l'impegno di decine di uomini e mezzi di terra e aerei per essere domato.

APPROFONDIMENTI CRONACA Guardea, la montagna continua a bruciare. Ventiquattr'ore di... CRONACA Guardea, vasto incendio boschivo. In azione due elicotteri, in... CRONACA Narni, ancora un incendio nei boschi di Capitone. In arrivo i... CRONACA Narni, incendio a Vigne. Bruciano il bosco, i campi e gli... CRONACA Narni, incendio a La Quercia. Individuate le cause: un guasto... CRONACA Narni, incendio a La Quercia, canadair di nuovo in volo. Vigili... CRONACA Narni, brucia il bosco a La Quercia. Per domare le fiamme sette...

Oggi è ancora allarme.

Secondo quanto comunicato dai Vigili del Fuoco, le squadre di Terni stanno intervenendo per tre nuovi incendi di bosco a Guadamello di Narni e a Campo Vallone a Capitone (stessa zona dell'ultimo incendio).

In azione anche una squadra di Orvieto per un rogo in zona Osarella.