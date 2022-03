Montecastrilli per la Pace, giovedì fiaccolata pubblica di solidarietà al popolo ucraino

Anche da Montecastrilli arriva un secco NO alla guerra. L'amministrazione comunale ha indetto per giovedì 3 marzo una fiaccolata alle ore 21, alla quale aderiranno le principali associazioni e le parrocchie del territorio per rappresentare la volontà dei cittadini di chiedere l'immediato cessate il fuoco in nome del principio della sovranità dei popoli. «Quali che siano le ragioni di una controversia territoriale e geopolitica - dichiara il sindaco Riccardo Aquilini - la guerra non è mai la soluzione. Oltretutto se avviata con un atto unilaterale e immotivato come in questo caso. Mi piace ricordare, con la filosofa Hannah Arendt, studiosa del Totalitarismo, che 'La guerra non restaura diritti, ridefinisce poteri'. E allora non possiamo stare a guardare inermi. Dobbiamo almeno far sentire il dissenso verso l'uso della violenza e contemporaneamente la solidarietà per chi subisce, ormai da giorni, l'attacco». La partenza è fissata davanti al Municipio. I cittadini saranno informati sulle prossime iniziative di solidarietà verso il popolo ucraino, che sono in corso di definizione con le autorità e le associazioni internazionali più qualificate.

