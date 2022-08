Montecastrilli, botte di fronte alla discoteca e un ragazzo ferito a un occhio: indagano i carabinieri

MONTECASTRILLI - La violenta lite è esplosa nel fine settimana di fronte alla discoteca di Montecastrilli, che durante l’estate è stata teatro di episodi analoghi. E si è conclusa con un ferito, che è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale di Terni per una ferita all’occhio.

Durante il parapiglia andato in scena fuori dal locale per ragioni su cui stanno indagando i carabinieri, sono venuti alle mani due giovanissimi, un ternano e un narnese.

Durante la colluttazione uno dei due ha riportato una ferita lacero contusa all’arcata orbitale sinistra. E’ stato soccorso dall’ambulanza del 118 e trasportato al “Santa Maria”, dove è stato medicato per ferite che guariranno in dieci giorni. Sul posto i carabinieri, che ora stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Sotto la lente degli investigatori anche le ragioni che hanno scatenato la violenza tra i due ragazzi.

Nei mesi scorsi, a causa di risse e liti, il locale era stato chiuso temporaneamente dal questore di Terni, Bruno Failla.