Martedì 26 Luglio 2022, 07:11

MONTECASTRILLI - Osservata speciale. E’ la movida di Montecastrilli, che non fa dormire sonni tranquilli agli investigatori dell’arma.

La raffica di controlli ha portato alla luce dieci violazioni all’ordinanza antivetro emessa dal sindaco, Riccardo Aquilini. Sanzionati per manifesta ubriachezza quattro ragazzi mentre per un 19enne di Acquasparta trovato in possesso di quattro grammi di hascisc è scattata la segnalazione alla prefettura come assuntore di stupefacenti.

I controlli sono andati in scena nel fine settimana, quando i carabinieri della locale stazione hanno passato al setaccio i locali notturni del piccolo centro dove nelle scorse settimane una serie di episodi violenti hanno portato alla chiusura temporanea della discoteca.

“La presenza di diverse centinaia di giovani provenienti da tutta la regione - fanno notare dal comando di via Radice - talvolta provoca turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica, motivo per cui un’attività preventiva consente sempre di evitare problematiche che possono sfociare nella commissione di reati”.

I controlli ai locali notturni del fine settimana sono scaturiti da un tavolo tecnico che si è svolto in questura. “L’intento - dice il sindaco, Riccardo Aquilini - è quello di creare una movida sana. Vogliamo che Montecastrilli sia rinomata per l’ospitalità e per i fatti belli e non per quelli negativi”.

Interventi mirati sono stati messi a punto su quel viale della città, che dal venerdì sera prende vita, dove si ritrovano i giovani che vogliono passare una serata in allegria.

“Per creare meno confusione con le auto abbiamo realizzato un’area pedonale - spiega il sindaco e abbiamo rafforzato l’ordinanza antivetro”. Quella firmata qualche giorno fa vieta e punisce anche la semplice detenzione delle bottiglie di vetro.

Nel fine settimana i carabinieri di Montecastrilli hanno sanzionato dieci giovani che hanno violato l’ordinanza e che in totale dovranno pagare mille euro di sanzioni amministrative. Quattro i ragazzi sanzionati per 400 euro per manifesta ubriachezza.

“Con l’impegno dei carabinieri e del questore e la buona volontà dei gestori della discoteca e degli altri locali della movida abbiamo imboccato la giusta direzione - dice Aquilini. Quella di un sano divertimento e di un freno a episodi che, causati da pochissime persone, rischiano di dare un’immagine negativa a Montecastrilli e di togliere il diritto ai giovani di divertirsi e agli imprenditori di fare la propria attività nel rispetto delle leggi. Gli eccessi vanno assolutamente evitati e stiamo monitorando perché certi episodi non accadano più. Reprimere è giusto con qualsiasi espediente perché regni un sano divertimento. Siamo certi che un ambiente sicuro porti vantaggi a tutti, anche alla comunità di Montecastrilli”.

I carabinieri, che nella notte di sabato hanno controllato 48 persone e 5 veicoli ed elevato quattro sanzioni per violazioni al codice della strada, continueranno a monitorare il territorio.