Elezioni del Consorzio, fuori il sindaco di Lungnano in Teverina, Gianluca Filiberti, e dentro Giovanni Montani, primo cittadino di Acquasparta. Cambia radicalmente le lettura politica del voto, con il centrodestra che porta nel Cda del Consorzio il candidato di riferimento, che ieri era rimasto fuori per un voto rispetto alla vittoria di Filiberti, vicino al centrosinistra. Questa mattina le schede sono state ricontate ed è risultato un voto in più da assegnare a Montani. Si è così creata una parità tra Filiberti e Montani, entrambi con 11 preferenze, ma secondo lo Statuto del Consorzio entra nel Cda il sindaco del Comune più grande, in questo caso Acquasparta. Ultimo aggiornamento: 11:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA