Mogol: «Il ministro della Cultura e altre personalità mi hanno candidato al Nobel per la letteratura»

La notizia è stata data ieri, 8 dicembre dallo stesso artista, durante la presentazione del libro “Il potere dei morti” di Giulio Caporaso. Mogol ha infatti dichiarato rispondendo a una domanda: «E’ vero, mi hanno candidato al Nobel per la letteratura il Ministero della Cultura, la Siae ed altre importanti realtà istituzionali».

«Sono onorato da questa candidatura - ha detto Mogol al Messaggero - della stima di tutte queste persone che l'hanno proposta. Vedremo come andrà. In ogni caso - precisa - so di essere stato un uomo fortunato, che nella vita ha già avuto tante soddisfazioni. Perciò - spiega - anche se ne sarei ovviamente molto felice, non voglio caricarla di troppe aspettative». «Scrivo canzoni da tanto tempo - ha detto - e continuerò a farlo sempre, anche se è un periodo molto difficile e complicato per la musica. Oggi, è diventato un ambiente in cui non sempre vengono riconosciuti i meriti, ma confido che si farà qualcosa per invertire la rotta. Intanto -chiude - continuo a portare avanti il Cet, senza nessun ritorno personale. E' il mio regalo a questo paese, all'arte, alla musica».

L'annuncio della candidatura ha suscitato gli applausi dei presenti che avevano gremito la sala per ascoltare il poeta della musica italiana, l’autore dei versi che hanno fatto sognare intere generazioni, cantati da un altro straordinario artista, Lucio Battisti, a cominciare da quelli de L’Arcobaleno, tema portante del libro di Caporaso e della serata.

«L’autostima – ha detto Mogol, che da anni vive in provincia di Terni, ad Amelia, parlando ad un pubblico emozionato e partecipe – è il più grande tesoro che potremo portare con noi quando lasceremo questa vita, un momento che non deve farci paura, se saremo stati capaci di utilizzare i doni che abbiamo ricevuto da Dio facendo del bene agli altri».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non a caso, è incentrato proprio sull’autostima anche l’aforisma che Mogol ha dedicato a Piera Vitali, altra presentatrice del libro di Caporaso e direttrice della Collana Sinergie per la casa editrice Minerva di Bologna, che ha pubblicato “Il potere dei morti” ed il suo “Paura ti butto via!”.