Operato il parroco di Narni, don Sergio: «Miglioramenti continui»

Stamattina ha anche “incassato” gli auguri pubblici del sindaco Francesco De Rebotti: ma erano solo uno dei tantissimi che hanno ingolfato il telefono del parroco del Duomo ed anche di Testaccio e di Ponte San Lorenzo, insomma di mezza città. Il sospiro di sollievo è stato molto forte dopo la preoccupazione che aveva alimentato dopo le sue condizioni poco salutari. Poi il ricovero, un intervento giudicato non complicato, ma si sa, non sono complicati solo quelli che riescono. E quello a don Sergio è perfettamente riuscito. Ora il telefono è di nuovo sotto stress per le felicitazioni da parte di coloro che lo aspettano, un telefono che era a disposizione di tutti ed in ogni momento. Ad assisterlo la sua mamma Oriana, che non l'ha lasciato nemmeno un momento. E se quelli del Coro parrocchiali gli avevano augurato ogni cosa prima dell’intervento con una performance davanti alla sua finestra, all’Ospedale di Terni cantando a “cappella” l’inno di san Giovenale, ecco che lo stesso coro è pronto ad un’altra manifestazione per il ringraziamento. Hanno preannunciato che canteranno anche altri pezzi del repertorio del coro.

