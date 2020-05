Terni, il vescovo Giuseppe Piemontese, pronto a festeggiare i patroni di Calvi e Otricoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il vescovo Giuseppe Piemontese continua a percorrere la sua diocesi per le celebrazioni dei patroni nei paesi che la compongono: domani, dodici maggio, a Calvi si celebra la festa del patrono San Pancrazio. Il vescovo si unirà alla celebrazione solenne nella chiesa di Santa Maria Assunta, al parroco don Andrei Anghelus e alla presenza del sindaco Guido Grillini, senza la partecipazione dei fedeli. Al termine della celebrazione, sulla piazza centrale di Calvi ci sarà la benedizione della città con le reliquie di San Pancrazio.Giovedì prossimo, quattordici maggio, ad Otricoli, stesso discorso in onore di san Vittore, il patrono. Messa nella collegiata di Santa Maria Assunta alle ore 10.30, presieduta dal vescovo con il parroco don Lisnardo Morales Serrano e alla presenza del sindaco Antonio Liberati. Ovviamente non vi saranno i fedeli e poi la consueta benedizione del paese con le reliquie di San Vittore.Le celebrazioni saranno trasmesse in diretta sui canali facebook e youtube della Diocesi di Terni-Narni-Amelia