Materiali pericolosi e rischio malattie per gli umani: Perugia, chiuso un canile

PERUGIA - I carabinieri del Nas, a conclusione di accertamenti ispettivi condotti in un canile della provincia, gestito dalla comunità montana, ha sottoposto la struttura, estesa su circa 20.000 mq di superficie, a sequestro amministrativo sanitario con divieto di movimentare animali in entrata.



Il provvedimento è stato adottato dopo che i militari hanno rilevato gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali tali da non garantire standard minimi di benessere per gli 80 cani ricoverati, come assenza di griglie a copertura dei canali di scolo reflui, aree per la sgambatura invase da erbe infestanti e materiale in disuso non pertinente potenzialmente pericoloso per gli animali, infiltrazioni d’acqua nei locali destinati al ricovero degli animali; assenza del veterinario/direttore sanitario, promiscuità tra le aree destinate a canile-sanitario e quelle destinate a canile-rifugio con potenziale trasmissione di zoonosi. Al gestore del canile sono state contestate sanzioni amministrative 500 euro.

Venerd├Č 20 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:06



