Marco Sabatini annuncia l'addio dalla Narnese dopo oltre dieci anni: «Anche le belle favole finiscono e la mia è finita bene»

Marco Sabatini annuncia l'addio dalla panchina della Narnese. Il tecnico che da oltre dieci anni guida i rossoblu ha annunciato che lascerà al termine di questa stagione. Con il pareggio in casa dell'Ellera, la Narnese ha raggiunto la matematica salvezza, l'ultima giornata quindi sarà una semplice passerella. Anche per Sabatini, tecnico molto amato dalla città di Narni e dai tifosi: «Per me è un giorno particolare al di là della partita - ha dichiarato Sabatini dopo il fischio finale - questo è il mio ultimo anno a Narni. Ringrazio la società che mi ha dato l'opportunità, i ragazzi ed i tifosi sempre straordinari con me. Anche le belle favole finiscono e la mia è finita bene. Ho passato anni straordinari, saluto e ringrazio la Narni sportiva. Per me un percorso lungo e bellissimo».