Venerdì 1 Marzo 2024, 08:44

NARNI In campo fa parlare i piedi, ma questa sera al teatro di Narni a cantare sarà la sua voce. Leonardo Pinsaglia, 25enne difensore della Narnese, è un calciatore atipico. Lontano anni luce dal cliché che vuole i protagonisti del pallone ben poco interessati a ciò che avviene al di fuori dal rettangolo verde. Studente di Economia aziendale, due anni fa presentò il suo primo libro (edito da Isabella Gambini) Alienazione: la condizione dell'uomo disorientato', «romanzo intimista che scandaglia l'inquietudine dell'uomo nei confronti dell'esistenza attraverso un io narrante che è al contempo scrittore e lettore della condizione umana». Scrittore e adesso anche cantautore, Pinsaglia ha pubblicato lo scorso 19 febbraio il suo primo album intitolato Portami via', disponibile su tutte le piattaforme digitali. Narnese doc, venerdì primomarzo debutterà in concerto proprio al teatro Manini di Narni insieme all'artista ternano Il Prato.

«La passione per la scrittura di testi e musica è nata come evoluzione della passione per la scrittura in prosa, che mi ha portato a pubblicare due anni fa il romanzo psicologico - spiega Pinsaglia - l'album è composto da dieci canzoni che nascono dalla musica d'autore italiana passando per il rock, per la nuova elettronica leggera e l'indie pop». Nella splendida cornice del teatro Manini, Leonardo presenterà l'album e qualche inedito. Le fonti di ispirazione musicale vanno da Gazzè a Fabi, passando per Cremonini, Battisti e Battiato.«Nei miei lavori di scrittura dei testi sono alla continua ricerca di parole che tramite la loro combinazione possano far emozionare le persone. Nella composizione musicale del brano cerco a volte di accompagnare il significato delle parole che ho scelto e a volte di contrastarle nettamente. Sono un amante della sperimentazione delle parole, non a caso i miei cantautori preferiti sono Gazzè e Fabi per la loro armonia tra testi e arrangiamenti, Cremonini per la sua follia, Battisti per la sua inarrivabile semplicità di emozionare, Battiato per la sua immensità». Dice di amare la poliedricità, l'eclettismo, la curiosità. «E perché no - aggiunge - un po' di esoterismo». Partendo dal testo, Pinsaglia ha abbinato la melodia accompagnandosi con la chitarra. Poi ha proposto il materiale a Elvis Damiano, musicista e chitarrista ternano, che ha deciso di produrlo. Un lavoro di insieme il cui risultato è appunto un album di dieci brani intitolato Portami via' che è anche il primo singolo. «Il mio sogno è scrivere i testi degli interpreti pop italiani e ricoprire il ruolo di autore in una casa discografica per cantanti che nel panorama musicale svariano per atteggiamento, idee e stile. Adoro descrivere la sintonia e l'energia tra i corpi, i colori degli spazi aperti e i dettagli degli spazi chiusi». Parole e musica, è proprio il caso di dire, di Leonardo Pinsaglia.