Mansarda in fiamme a Montefalco, 70enne lievemente intossicato. In azione i vigili del fuoco

MONTEFALCO - Mansarda in fiamme a Montefalco. E' accaduto venerdì intorno alle 8. Per cause in fase di accertamento - l'ipotesi principale è un fatto accidentale - un incendio s'è sviluppato all'interno dlela mansarda di una abitazione in zona Montefalco. Il padrone di casa, un 70enne, ha provato ad arginare il fuoco respirandone i fumi che si sono sprigionati. Scatto l'alalrme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Foligno. Il padrone di casa è stato accompagnato in ospedale a Foligno per accertamenti precauzionali. Le sue condizionis embrano non destare particolari motivi di preoccupazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA