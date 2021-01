Orvietano imbiancato, sul monte Peglia caduti venti centimetri di neve

-Sono stati intensificati dalle prime ore del pomeriggio di oggi i controlli e gli interventi della Provincia sulle strade di competenza a causa del peggioramento delle condizioni atmosferiche su buona parte del territorio. Nevica da alcune ore nell’orvietano, soprattutto le zone collinari. Sul Monte Peglia la neve ha raggiunto i venti centimetri. Il servizio viabilità ha attivato i mezzi spazzaneve lungo le direttrici di San Venanzo, Fabro e Orvieto per consentire la percorribilità delle strade nelle migliori condizioni di sicurezza.

La raccomandazione tuttavia è quella di non mettersi in viaggio se non per motivi di necessità e urgenza. Qualche difficoltà anche nella zona di Montecchio dove la neve sta iniziando ad attecchire, in particolare intorno alla frazione di Morre. Anche in questo caso si stanno attivando gli interventi necessari. Sul resto del territorio al momento si registrano piogge che comunque rendono più difficoltosa la circolazione veicolare. I controlli sono costanti.

