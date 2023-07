Maltempo, centinaia di interventi dei vigili del fuoco. Sottopassi allagati, cresce il livello del fiumi. Allerta gialla della Protezione civile

Sabato 1 Luglio 2023, 07:51 - Ultimo aggiornamento: 07:59







PERUGIA Da Foligno a Perugia, passando per Magione e Città della Pieve e Assisi. I forti temporali che da venerdì sera hanno colpito l'Umbria hanno creato danni e disagi. Centinaia le richieste di intervento ai vigiili del fuoco per scantinati allagati e sottopassi invasi dall'acqua. Non si registrano situazioni pesanti come quelle della scorsa settimana tra Assisi e Bastia quando è esondato il torrente Tescio. Un automobilista recuperato con l'auto finitia nel sottopasso allagato. Nella notte su Perugia segnalata una tempesta di fulmini. Per l'Umbria la Protezione civile nella giornata di venerdì aveva diramato un'allerta gialla valida fino alla mezzanotte di domenica. Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Perugia ha richiamato in servizio personale per poter gestire la situazione. A Perugia la caduta di una pianta nella notte ha fatto chiudere al traffico via degli Ornari.