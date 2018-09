di Paolo Grassi

TERNI Alessio Rossi porta a casa un'altra medaglia d'oro nel pattinaggio a rotelle. La giovane promessa ternana, 18 anni, ha vinto a Magione il titolo italiano di categoria sulla distanza della maratona in linea. Quarantadue chilometri trionfali, per l'atleta della Euro sport club, che lo hanno portato a chiudere da vincitore dopo una gara ben amministrata. Rossi, all'arrivo della corsa disputata sul circuito automobilistico magionese, ha preceduto sul traguardo l'atleta lombardo Alessio Brotto della Brianza Inline (medaglia d'argento) e il padovano Matteo Barison dell'Azzurra pattinaggio corsa (bronzo). Alessio Rossi ha raggiunto la pista automobilistica di Magione con l'intento di vincere. E così, tra curve, chicanes e rettilinei, ha ottenuto il suo obiettivo finendo sul gradino più alto del podio.

LA GARA

In una gara cominciata sotto la pioggia e finita con il sole ma con la pista bagnata (condizione che piace particolarmente al ternano), ha cominciato insieme a Barison un inseguimento a due atleti senior in fuga (le due categorie correvano insieme) e proprio alla penultima curva ha superato il pari-età veneto, staccandolo negli ultimi trecento metri e vincendo in solitaria. C'è anche da dire che, tra tutti i partecipanti senior e junior, Alessio Rossi è stato il terzo in assoluto a tagliare il traguardo. Grande soddisfazione nell'ambiente ternano e nella società Euro sport club, che oltre ad essere la società di Rossi è stata anche quella che ha organizzato il campionato italiano della maratona di pattinaggio.

IL TECNICO

Spiega il tecnico Paolo Maggi: «Si è chiusa una stagione che sembrava non andare al meglio, visto che per Alessio era arrivato soltanto un bronzo ai campionati italiani su pista nei cinquemila metri a eliminazione a luglio. Ai campionati italiani su strada, purtroppo, non è arrivato a podio. Ma si è ripreso nella parte finale, vincendo la Tre piste dell'Adriatico e la Sei giorni di Santa Maria Nuova. Poi è arrivata la convocazione alla maratona europea in Belgio dove è arrivato decimo. Finalmente, arriva questo oro. Siamo tutti soddisfatti». Tra quindici giorni, Alessio Rossi verrà chiamato dal selezionatore della Nazionale azzurra, Massimiliano Presti, ad un raduno tecnico. E per il futuro, bussa alle porte l'ingresso nella categoria senior, della quale comincerà a far parte proprio dal 2019.

