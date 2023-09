Pattinaggio, a Terni riparte la stagione sportiva. Alessio Rossi allena i 42 della squadra corsa

La nuova stagione sportiva sta iniziando per gli atleti dell’Euro Sport Club con i migliori auspici. Le squadre agonistiche, al completo, delle due specialità principali del pattinaggio artistico e corsa, hanno ricominciato la loro preparazione. Tutti gli atleti si sono presentati pronti a ricominciare, felici e scalpitanti.

La squadra della corsa, con i suoi 42 elementi, guidati dal tecnico Alessio Rossi, ha iniziato la sua preparazione già nell’ultima settimana di agosto, con una serie di allenamenti differenziati svolti di mattina, passando poi, dai primi di settembre, ai normali allenamenti presso il pattinodromo “Daniele Pioli” e il ciclopattinodromo “Renato Perona”. Gli obiettivi che l’Euro Sport Club e soprattutto il tecnico Alessio si sono dati per questa stagione sono sicuramente la partecipazione ai campionati Italiani, cercando di migliorare i risultati ottenuti lo scorso anno e per i più piccoli, oltre alla partecipazione al campionato Italiano a loro dedicato, la presenza con ambizioni di podio ai trofei nazionali più importanti del circuito.

La squadra del pattinaggio artistico, sotto la guida dei tecnici Erica Colaceci, Antonella Marini e Silvia Mangialardi, hanno ricominciato la preparazione dal 4 settembre presso lo spazio polifunzionale di via Irma Bandiera. Per loro gli obiettivi che la società e i tecnici si sono posti sono sicuramente la partecipazione ai campionati Italiani degli enti di promozione sportiva, la partecipazione all’importantissimo trofeo Lazio e ad altri trofei nazionali, cercando di migliorare i già buoni risultati dello scorso anno.

Intanto quello appena trascorso è stato un fine settimana di sport promozionale per l’Euro sport club.

Venerdì Roller Day con le scuole ternane, oltre duecento bambini/e hanno provato per la prima volta il pattinaggio a rotelle. In continuità con il progetto sport nei parchi, nell’area comunale di via delle Palme, circa cinquanta alunni/e della scuola primaria Fatati hanno svolto l’attività di pattinaggio, per molti è stato un consolidamento di quanto già acquisito la scorsa stagione, per altri invece è stata la prima esperienza. Sabato la manifestazione si è poi spostata a Largo Micheli, dove per la Notte Bianca dello Sport, era stato allestito uno stand informativo e nello spazio adiacente asfaltato, bambini/e hanno potuto provare a pattinare, insieme alle squadre agonistiche delle specialità corsa e artistico, che poi si sono cimentate in una serie di esibizioni. Il fine settimana di sport si è concluso con il Roller Day, manifestazione nazionale che si è svolta contemporaneamente in oltre 150 piazze d’Italia.

L’Euro Sport Club ha organizzato l’evento in ben tre punti della città: presso lo spazio polifunzionale di via Irma Bandiera, in via San Martino di fronte al nuovo centro commerciale dello Stadio e a Largo Micheli. Nei tre giorni di sport, oltre duecentocinquanta bambini/e hanno potuto provare il pattinaggio ed oltre cento si sono cimentati in esibizioni e dimostrazioni. Gli organizzatori, molto soddisfatti della buona riuscita della manifestazione, ritengono che questo sia stato il miglior modo per concludere una stagione piena di risultati, sia sportivi che organizzativi.