Pnrr e sport, Ferentillo punta sull'arrampicata

FERENTILLO - Quindici milioni di euro sono troppi per essere sprecati. «Sono soldi del Pnrr che vanno spesi bene e subito» - dichiara l’assessora allo sport, al turismo e alla programmazione europea, Paola Agabiti. Perciò il convegno a Ferentillo venerdì 22 aprile, nell’Abbazia di San Pietro in Valle, “Lo sport per la Valnerina” (con inizio alle ore 16). «Per fornire alle amministrazioni comunali tutte le informazioni utili ad accedere in maniera mirata ai fondi destinati alla riqualificazione dell’impiantistica sportiva nelle aree dei crateri sismici» - sottolinea. «Ferentillo ha la Falesia e la palestra artificiale dell’arrampicata – spiega la sindaca Elisabetta Cascelli – che la passata amministrazione voleva demolire. Invece quella struttura innovativa va riqualificata e massa in correlazione con la parete naturale. Con la roccia».

L’arrampicata porta a Ferentillo, ogni anno, migliaia di appassionati, potenziando un indotto significativo. Partendo da queste considerazioni, l’Università degli studi di Perugia, l’assessorato allo Sport della Regione e il Coni Umbria hanno deciso di dar vita al progetto “Lo sport per la Valnerina” che vedrà gli esperti dell’Ateneo perugino trattare i temi fondamentali per il rilancio sportivo dell’area del cratere. A Ferentillo saranno affrontati i temi legati a “Sport e benessere” ,“Sport ed economia”, “ Sport, tutela del paesaggio e sicurezza antisismica”. Gli atti del convegno saranno poi trasmessi a Giovanni Malagò, presidente nazionale del Coni, che farà tappa in Valnerina a breve, per rendersi conto di persona delle potenzialità sportive che offre.

«In questa fase di ripartenza – spiega il presidente regionale Domenico Ignozza- ci siamo posti il problema di come essere vicini ad un territorio che ha una così alta vocazione sportiva. Ci siamo messi a disposizione per progettare un futuro sostenibile valorizzando le specificità di ogni singola zona». «Per Ferentillo sarà necessario far funzionare la palestra artificiale - insiste la sindaca - per allenarsi in sicurezza sia indoor che outdoor. La vocazione sportiva di questo comune è l’arrampicata, e su quella punteremo - conclude - uno sport molto popolare, che fa bene alla salute e all'economia».

