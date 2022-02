Lo sport in carrozzina al Circolo Scherma Terni: «Apriremo i corsi anche ad altre disabilità»

Inclusione e diritto allo sport al palazzetto Waro Ascenzioni di Terni per il primo appuntamento di scherma in carrozzina.

Il corso sarà diretto dai maestri Daniele Anile ed Alessandro Picchi, a stretto contatto con il Comitato Italiano Paralimpico Umbria. Un evento che si inserisce nel percorso cominciato dal Circolo Scherma Terni con gli Europei di Scherma Paralimpica del 2018 e che ha come obiettivo la preparazione ai Mondiali del 2023. Altro punto focale di questo evento è l'inclusione di molti atleti con disabilità che avranno la possibilità di usufruire di un corso di scherma paralimpica.

Il Circolo Scherma Terni non è nuovo a questo tipo di esperienze. Il maestro Fabio Giovannini, allora responsabile della nazionale di scherma paralimpica, insegnò già anni fa la sciabola nella sala ternana, preparando diversi atleti paralimpici che grazie a lui hanno ottenuto grandi riconoscimenti anche a livello mondiale. Un periodo in cui era tangibile la sensazione di unicità tra le varie discipline e il grande senso di professionalità che ancora oggi il circolo ternano ricorda.

Sempre in tema di inclusione, nel 2018 il progetto Scherma On, finanziato da Fondazione Vodafone e Ogni Sport Oltre, rese possibile la partecipazione in pedana anche di minori seguiti dalla neuropsichiatria infantile e dell'età evolutiva. «Sono contento di aver visto entusiasmo negli occhi dei partecipanti che hanno apprezzato questo momento come inizio di un'ulteriore apertura verso le esigenze delle persone con disabilità - ha detto il presidente del Circolo Scherma Terni, Alberto Tiberi - ci stiamo adoperando per allargare il corso anche alle altre disabilità, che non sia solo quella motoria, ma per farlo occorre avere personale qualificato ed esperto all'altezza della situazione che stiamo cercando di preparare».

Presenti all'iniziativa anche Tommaso Strinati, delegato provinciale CIP, e l'assessore al welfare del Comune di Terni Cristiano Ceccotti.